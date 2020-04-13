Японцы нашли блокирующий размножение коронавируса препарат

В заключении экспертов говорится, что нелфинавир стоит включить в перечень потенциально эффективных лекарств против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. Японские ученые выяснили, что используемый при лечении ВИЧ препарат нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается в исследовании.

"Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека. При лечении ВИЧ это лекарство используют в сочетании с другими антиретровирусным препаратами", - говорится в сообщении.

Биологи также заметили, что лекарство от ВИЧ эффективно останавливает размножение вируса даже при использовании малых доз.

В заключении экспертов говорится, что нелфинавир стоит включить в перечень потенциально эффективных лекарств против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

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Напомним, на 12 апреля, количество случаев нового типа коронавируса в мире превысило 1,7 млн. При этом более 110 тыс. человек скончались, более 412 тыс. пациентов вылечились.