Анализы и лекарство: в Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

Злоумышленники стали использовать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции для мошеннических действий с целью кражи персональных данных и денежных средств россиян.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Оказалось, что злоумышленники стали использовать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции для мошеннических действий с целью кражи персональных данных и денежных средств россиян.

"Злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные", — рассказал представитель Сбербанка.

Также мошенники предупреждают о контакте с заразившимся и предлагают пройти платные анализы, продают безвредные добавки под видом дорогих лекарств от коронавируса.

Получив деньги, злоумышленники исчезают.

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Напомним, ранее в Интерполе заявили, что мошенники, пользуясь высоким спросом на защитные маски и другие предметы медицинского назначения во время пандемии коронавируса, создают для их "продажи" поддельные онлайн-магазины, веб-порталы, аккаунты в социальных сетях и адреса электронной почты.

Преступники пользуются банковскими счетами, зарегистрированными в других регионах, особенно в Европе, чтобы продемонстрировать себя надежными экспортерами в данной сфере.