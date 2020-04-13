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Анализы и лекарство: в Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (382)
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Sputnik
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200413/13911590/Analizy-i-lekarstvo-v-Sberbanke-rasskazali-o-novom-vide-moshennichestva.html

Злоумышленники стали использовать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции для мошеннических действий с целью кражи персональных данных и денежных средств россиян.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Оказалось, что злоумышленники стали использовать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции для мошеннических действий с целью кражи персональных данных и денежных средств россиян.

"Злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные", — рассказал представитель Сбербанка.

Также мошенники предупреждают о контакте с заразившимся и предлагают пройти платные анализы, продают безвредные добавки под видом дорогих лекарств от коронавируса.

Получив деньги, злоумышленники исчезают.

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Напомним, ранее в Интерполе заявили, что мошенники, пользуясь высоким спросом на защитные маски и другие предметы медицинского назначения во время пандемии коронавируса, создают для их "продажи" поддельные онлайн-магазины, веб-порталы, аккаунты в социальных сетях и адреса электронной почты.

Преступники пользуются банковскими счетами, зарегистрированными в других регионах, особенно в Европе, чтобы продемонстрировать себя надежными экспортерами в данной сфере.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (382)
Теги:
мошенничество, мошенник, Карантин, коронавирус, Россия, Россия



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