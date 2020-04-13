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Фрагмент Капитолия Вашингтона

В США задумались о создании организации, аналогичной ВОЗ — СМИ

© Sputnik / Игорь Михалев
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (382)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200413/13913137/V-SShA-zadumalis-o-sozdanii-organizatsii-analogichnoy-VOZ--SMI.html

Такие планы в Белом доме появились из-за того, что, по их мнению, Всемирная организация здравоохранения оказывает слишком много внимания Китаю.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В США задумались о создании организации, аналогичной ВОЗ, работу которой ранее раскритиковал глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Напомним: на прошлой неделе Трамп обвинил ВОЗ в неэффективности предложенных мер для борьбы с пандемией. 

© Sputnik / Илья Питалев
Трамп обвинил ВОЗ в масштабах пандемии, которая охватила США

Президент обвинил организацию в том, что та уделила слишком много времени ситуации в Китае в ущерб другим странам и, в особенности, США.
Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ, который формируется существенным образом благодаря финансированию США.

Теперь же в администрации президента заговорили о создании новой организации. Например, это может быть сделано по аналогии с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). 

Также рассматривается вариант реформирования нынешней организации, пишет издание. 

Однако эксперты в области общественного здравоохранения и медицины призывают Трампа не принимать поспешных решений и не прекращать платить взносы в ВОЗ, так как это поставит организацию в тяжелое положение.

Подобные обсуждения возникли на фоне того, что США, на данный момент, являются одним из очагов распространения COVID-19.

На сегодня Штаты остаются на первом месте по числу заболевших. По последним данным, количество инфицированных в стране превысило 561 тысячу человек, свыше 22 тысяч граждан скончались.

Между тем сам Трамп не раз подвергался критике за неэффективные и несвоевременные меры по борьбе с COVID-19 на территории страны.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса

Как писало то же издание Politico в середине марта, глава администрации США игнорировал рекомендации принять срочные меры по предотвращению проникновения вируса в страну. 

В какой-то момент Трамп, видимо, осознал серьезность ситуации, но реакция последовала аналогичная нынешней — американский лидер обвинил во всем ВОЗ, которая, по его словам, неправильно оценила уровень смертности.

Что ответили на это в России?

В МИД РФ обвинения Трампа в адрес ВОЗ назвали попыткой переложить ответственность за нестабильную эпидемиологическую ситуацию, которая возникла внутри страны.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, подобные действия со стороны США вызывают обеспокоенность.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (382)
Теги:
коронавирус, ВОЗ, США



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