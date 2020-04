В США задумались о создании организации, аналогичной ВОЗ — СМИ

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В США задумались о создании организации, аналогичной ВОЗ, работу которой ранее раскритиковал глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Напомним: на прошлой неделе Трамп обвинил ВОЗ в неэффективности предложенных мер для борьбы с пандемией.

Президент обвинил организацию в том, что та уделила слишком много времени ситуации в Китае в ущерб другим странам и, в особенности, США.

Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ, который формируется существенным образом благодаря финансированию США.

Теперь же в администрации президента заговорили о создании новой организации. Например, это может быть сделано по аналогии с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Также рассматривается вариант реформирования нынешней организации, пишет издание.

Однако эксперты в области общественного здравоохранения и медицины призывают Трампа не принимать поспешных решений и не прекращать платить взносы в ВОЗ, так как это поставит организацию в тяжелое положение.

Подобные обсуждения возникли на фоне того, что США, на данный момент, являются одним из очагов распространения COVID-19.

Между тем сам Трамп не раз подвергался критике за неэффективные и несвоевременные меры по борьбе с COVID-19 на территории страны.