В России предложили ввести продуктовые карточки

Предприниматели уверены, что введение продуктовых карточек на 10 тысяч рублей поможет поддержать спрос на их продукцию, что приведет к сохранению рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В России производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, информирует РИА Новости.

"Необходима раздача продуктовых карточек гражданам с низкими доходами. В число получателей помощи должны войти те россияне, кто потерял работу или доход из-за мер по борьбе с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Предприниматели уверены, что введение продуктовых карточек поможет поддержать спрос на их продукцию, что приведет к сохранению рабочих мест. По их мнению, нужно ежемесячно выделять карточки на сумму в десять тысяч рублей.

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Напомним, карточная система практиковалась в СССР в условиях дефицита продовольствия.

Современная карточная система появилась в Европе во время Первой мировой войны в ряде воюющих держав, в дальнейшем использовалась некоторое время в странах, экономика которых пострадала в результате войны, впоследствии — во время Второй мировой войны и после нее.