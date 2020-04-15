ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. С сегодняшнего дня, 15 апреля, в Москве и Подмосковье начала действовать система цифровых пропусков.
Данные меры были приняты для обеспечения контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции.
Отмечается, что пока пропуск потребуется в трех случаях:
- для передвижения на общественном или личном транспорте (чтобы добираться на работу или до отдаленного гипермаркета. Пропуск для поездок на работу действует до 30 апреля);
- для поездок в медучреждения (пропуск можно выписывать неограниченное число раз. Он будет действовать один день);
- для личных целей (такой пропуск можно оформить только два раза в неделю. Он будет действовать также один день).
Где получить спецпропуск?
Жителям Москвы получить разрешающий документ можно через официальный сайт столичного правительства, отправив sms на номер 7377 или позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77.
Жителя Подмосковья могут оформить пропуск также через портал госуслуг или через мобильное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус".
Спецпропуск представляет собой 16-значный код.
Все пропуска выдаются бесплатно. Власти столицы просят не откликаться не предложения мошенников оформить документ за деньги.
Всем ли нужно его оформлять?
Военным, государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, нотариусам, представителям СМИ и охранникам электронный пропуск оформлять не нужно. Данной категории лиц необходимо иметь при себе просто служебное удостоверение.
Разрешение также пока не требуется оформлять для походов в ближайший магазин, аптеку, выноса мусора или выгула домашнего питомца в пределах 100 метров от дома.
По последним данным, в РФ зафиксировано свыше 21,1 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 170 человек скончались, выздоровели — 1 694.
Общее число инфицированных в мире достигло почти 2 миллиона человек, жертвами пандемии стали свыше 122 тысячи человек.