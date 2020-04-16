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Бизнесмен Алишер Усманов

Алишер Усманов снова в десятке богатейших бизнесменов России

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200416/13937706/Alisher-Usmanov-snova-v-desyatke-bogateyshikh-biznesmenov-Rossii.html

Основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов с 13,4 миллиардами долларов оказался на седьмом месте.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Алишер Усманов снова вошел в топ-10 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. 

Основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов с 13,4 миллиардами долларов оказался на седьмом месте.

А вот возглавил рейтинг основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин, состояние которого оценивается в 19,7 миллиардов долларов.

Второе место за собой сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с 18,1 миллиардами долларов, на третьем месте - основной владелец "Новатэка" Леонид Михельсон с 17,1 миллиардами долларов.

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В список также вошли член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко ($14,4 млрд), основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов ($13,4 млрд), совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман ($13 млрд), член советов директоров "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко ($12,5 млрд) и основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович ($11,3 млрд).

Впервые в рейтинге оказались собственница "Черкизово" Лидия Михайлова и ее семья - 900 миллионов долларов и дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг, владелица пакета акций девелоперской компании TPS Real Estate - 500 миллионов долларов.

Теги:
рейтинг, Бизнесмен, бизнес, деньги, Forbes, Алишер Усманов



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