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Основатель USM Holdings, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов

Алишер Усманов выделил Узбекистану миллионы долларов на борьбу с коронавирусом

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (234)
250070
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200401/13817041/Alisher-Usmanov-vydelil-Uzbekistanu-milliony-dollarov-na-borbu-s-koronavirusom.html

Все средства были перечислены в общественный фонд "Мехр-шафкат ва саломатлик" при Министерстве здравоохранения республики. 

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Алишер Усманов выделил 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Узбекистане, об этом проинформировали в эфире журналисты телеканала "Узбекистан 24".

"Известный бизнесмен и меценат Алишер Усманов также поддержал усилия главы нашего государства и выделил 20 миллионов долларов на оснащение больницы самым современным медицинским оборудованием", – говорится в сообщении.

Известно, что все средства были перечислены в общественный фонд "Мехр-шафкат ва саломатлик" при Министерстве здравоохранения республики. 

Отмечается, что благодаря этим деньгам карантинную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области смогут оснастить необходимым медицинским оборудованием.

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Напомним, в недавнем интервью Алишер Усманов рассказал, что проведет карантин в Ташкенте. 

По словам бизнесмена, важнее всего сейчас, чтобы ради здоровья и счастья людей главы государств проявили волю и объединились перед лицом глобальной опасности, несмотря на геополитические противоречия.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (234)
Теги:
Карантин, коронавирус, благотворительность, больница, больницы, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Алишер Усманов



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