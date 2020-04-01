Алишер Усманов выделил Узбекистану миллионы долларов на борьбу с коронавирусом

Все средства были перечислены в общественный фонд "Мехр-шафкат ва саломатлик" при Министерстве здравоохранения республики.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Алишер Усманов выделил 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Узбекистане, об этом проинформировали в эфире журналисты телеканала "Узбекистан 24".

"Известный бизнесмен и меценат Алишер Усманов также поддержал усилия главы нашего государства и выделил 20 миллионов долларов на оснащение больницы самым современным медицинским оборудованием", – говорится в сообщении.

Известно, что все средства были перечислены в общественный фонд "Мехр-шафкат ва саломатлик" при Министерстве здравоохранения республики.

Отмечается, что благодаря этим деньгам карантинную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области смогут оснастить необходимым медицинским оборудованием.

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Напомним, в недавнем интервью Алишер Усманов рассказал, что проведет карантин в Ташкенте.

По словам бизнесмена, важнее всего сейчас, чтобы ради здоровья и счастья людей главы государств проявили волю и объединились перед лицом глобальной опасности, несмотря на геополитические противоречия.