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Работа вирусологической лаборатории

Власти Китая ответили на слухи о создании COVID-19 в лаборатории в Ухане

© Sputnik / Григорий Сысоев
В мире
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (389)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200416/13940257/Vlasti-Kitaya-otvetili-na-slukhi-o-sozdanii-COVID-19-v-laboratorii-v-Ukhane.html

МИД КНР выступил с опровержением сообщения американского телеканала Fox News, который утверждал, что первый пациент, заразившийся коронавирусом, был работником лаборатории уханьского Института вирусологии.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Китае ответили на обвинения американских СМИ в том, что коронавирус был создан в лаборатории в Ухане, передает РИА Новости. 

© Sputnik / Илья Питалев
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Ранее американский телеканал Fox News сообщил со ссылкой на ряд источников о том, что первым пациентом с COVID-19 стал работник лаборатории уханьского Института вирусологии.

МИД Китая, в свою очередь, выступил с опровержением. 

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что данная версия не имеет под собой никаких научных обоснований. Иными словами, это лишь слухи, которые не являются правдой.

"Я хочу обратить вообще внимание на то, что ВОЗ не раз заявляла, что нет никаких доказательств того, что вирус был создан в лаборатории. Многие известные мировые специалисты считают так же", — отметил дипломат.

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019-го в Китае. В середине марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило 2 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 129 тысяч человек.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (389)
Теги:
коронавирус, лаборатория, Китай



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