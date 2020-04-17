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Посадка пилотируемого корабля Союз МС-13

Есть посадка: экипаж МКС приземлился в Казахстане

POOL
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200417/13943488/Est-posadka-ekipazh-MKS-prizemlilsya-v-Kazakhstane.html

На борту судна находились россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" приземлился в Казахстане, сообщается на сайте "Роскосмоса".

"Корабль "Союз МС-15" в 8:20 по московскому времени совершил посадку в степи Казахстана", - говорится в сообщении.

На борту судна находились россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.

Известно, что с учетом ситуации в мире с коронавирусом эвакуация из аппарата корабля должна пройти по сокращенному сценарию.

После эвакуации членов экипажа доставят на вертолеты, которые перевезут их на аэродром Байконура. Врачи проведут осмотр космонавтов уже на вертолетах.

Теги:
Россия, Россия, Космос, Роскосмос, Казахстан, Казахстан, МКС, МКС



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