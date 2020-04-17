Есть посадка: экипаж МКС приземлился в Казахстане

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" приземлился в Казахстане, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Корабль "Союз МС-15" в 8:20 по московскому времени совершил посадку в степи Казахстана", - говорится в сообщении.
На борту судна находились россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.
ЕСТЬ ПОСАДКА!— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 17, 2020
«Сарматы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС15 вернулся на Землю!
Трансляция — https://t.co/Qo8dEJdPME
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TOUCHDOWN!
Welcome home, Oleg Skripochka, Andrew Morgan and Jessica Meir!#SoyuzMS15: live broadcast — https://t.co/b0mrI021s5 pic.twitter.com/VN8ol1S3hA
Известно, что с учетом ситуации в мире с коронавирусом эвакуация из аппарата корабля должна пройти по сокращенному сценарию.
После эвакуации членов экипажа доставят на вертолеты, которые перевезут их на аэродром Байконура. Врачи проведут осмотр космонавтов уже на вертолетах.