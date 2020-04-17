Есть посадка: экипаж МКС приземлился в Казахстане

На борту судна находились россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" приземлился в Казахстане, сообщается на сайте "Роскосмоса".

"Корабль "Союз МС-15" в 8:20 по московскому времени совершил посадку в степи Казахстана", - говорится в сообщении.

На борту судна находились россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.

Известно, что с учетом ситуации в мире с коронавирусом эвакуация из аппарата корабля должна пройти по сокращенному сценарию.

После эвакуации членов экипажа доставят на вертолеты, которые перевезут их на аэродром Байконура. Врачи проведут осмотр космонавтов уже на вертолетах.