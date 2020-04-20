Нет времени ждать: в Нью-Йорке разрешили свадьбы по видеосвязи

По словам губернатора штата, причин откладывать торжество теперь нет, ведь его можно провести через Zoom.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Нью-Йорке разрешили проводить свадьбы по видеосвязи, сообщает The Verge.

"Для проведения свадьбы нужно присутствие жениха, невесты и чиновника, регистрирующего брак по видеосвязи", - говорится в заявлении губернатора штата Эндрю Куомо.

По его словам, причин откладывать торжество теперь нет, ведь его можно провести через Zoom.

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Напомним, сейчас в Нью-Йорке действует режим самоизоляции. Сегодня число жертв коронавируса в США превысило отметку в 40 тысяч.

На данный момент количество скончавшихся составило 40 585. Общее число заболевших — 742 442.