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Нет времени ждать: в Нью-Йорке разрешили свадьбы по видеосвязи

© AFP 2018 / Franck Fife
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (395)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200420/13958815/Net-vremeni-zhdat-v-Nyu-Yorke-razreshili-svadby-po-videosvyazi.html

По словам губернатора штата, причин откладывать торжество теперь нет, ведь его можно провести через Zoom.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Нью-Йорке разрешили проводить свадьбы по видеосвязи, сообщает The Verge.

"Для проведения свадьбы нужно присутствие жениха, невесты и чиновника, регистрирующего брак по видеосвязи", - говорится в заявлении губернатора штата Эндрю Куомо.

По его словам, причин откладывать торжество теперь нет, ведь его можно провести через Zoom.

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Напомним, сейчас в Нью-Йорке действует режим самоизоляции. Сегодня число жертв коронавируса в США превысило отметку в 40 тысяч.

На данный момент количество скончавшихся составило 40 585. Общее число заболевших — 742 442.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (395)
Теги:
Видео, Невеста, жених, коронавирус, Карантин, свадьба, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, США



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