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Девушка закрывает лицо руками

В Казахстане придумали кодовую фразу для жертв семейного насилия

© CC0 / Unsplash / Melanie Wasser
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200422/13979983/V-Kazakhstane-pridumali-kodovuyu-frazu-dlya-zhertv-semeynogo-nasiliya.html

Отмечается, что после введения карантинных мер из-за пандемии COVID-19 во многих странах наблюдается всплеск домашнего насилия.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Нур-Султане предложили кодовую фразу, которую женщины и дети, подвергшиеся домашнему насилию, могли бы произносить сотрудникам полиции.

"Если вы стали жертвой насилия, стражи порядка советуют незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102 с устным заявлением о насилии через кодовое предложение: "Поступили маски и антисептики?" и, тем самым, сообщить о бытовом насилии, после чего необходимо назвать адрес проживания", - отмечается в сообщении акимата.

По данным ООН, после введения карантинных мер из-за пандемии COVID-19 во многих странах произошел всплеск домашнего насилия.

В Казахстане считают, что предложенная кодовая фраза позволит незаметно для домашнего тирана вызвать наряд в случае угрозы здоровью и жизни.

Власти Узбекистана также принимают активные меры по защите граждан, особенно женщин, страдающих от домашнего насилия.

Для этого в республике в период пандемии была запущена специальная горячая линия. 

Позвонив по следующим номерам, узбекские женщины смогут получить бесплатную консультацию по вопросам профилактики правонарушений в семье:

  • юрист:  99897 137 26 26;
  • психолог: +998 97 137 27 27;
  • оператор телефона доверия: 99897 137 24 24.

Получить бесплатную консультацию специалистов можно ежедневно с 8.00 до 18.00.

Теги:
семья, насилие, Казахстан



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