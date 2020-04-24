Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства РФ, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

"Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", - говорится в указе.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам для получения ими пособий по безработице.

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АСИ также предлагает начать готовить мигрантов, оставшихся без работы, "под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры". Агентство считает целесообразным перераспределить средства нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".