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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200424/13993215/Putin-podpisal-zakon-ob-uproschenii-polucheniya-grazhdanstva-RF.html

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства РФ, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

"Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", - говорится в указе.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам для получения ими пособий по безработице.

Для жителей ряда стран СНГ упростят процесс получения гражданства РФ >>

АСИ также предлагает начать готовить мигрантов, оставшихся без работы, "под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры". Агентство считает целесообразным перераспределить средства нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

 

Теги:
Владимир Путин, Владимир Путин, гражданство, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия



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