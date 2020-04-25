Матвиенко призвала не планировать поездки за границу в 2020 году

По ее словам, Россия, как и другие страны, не сможет в ближайшее время в полном объеме снять введенные из-за COVID-19 ограничения и в кратчайшие сроки наладить авиасообщение.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Россиянам следует отказаться от поездок за границу в этому году из-за неясности того, когда именно будет снят карантин.

Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

"Последние годы наши граждане очень много путешествуют и за рубежом, и внутри страны, но один год — это же не трагедия. Вот на этот год не надо планировать никаких зарубежных путешествий", — подчеркнула спикер.

По ее словам, эпидемиологическая обстановка в стране пока остается нестабильной, поэтому точно предсказать сроки окончания введенного карантина невозможно.

Матвиенко добавила, что когда ситуация с COVID-19 в России станет лучше, карантинные меры не отменят в один момент. По словам спикера, это будет поэтапный процесс, который потребует времени.

"Власти тоже не заинтересованы держать людей на самоизоляции, но это просто необходимо. Как только позволит ситуация, ограничительные меры будут поэтапно сниматься", — отметила она.

Напомним: до 1 мая в России введен режим нерабочих дней с целью не допустить распространения инфекции.

В Москве и Подмосковье начала действовать система цифровых пропусков >>

По последним данным, в РФ зафиксировано свыше 68,6 тысячи случаев заболевания COVID-19, более 5,5 тысячи граждан вылечились, 615 — скончались.

Количество инфицированных в мире превысило 2,7 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 196 тысяч человек, выздоровели — свыше 781 тысяч.