В ОАЭ на полицейских надели "умные" шлемы по отслеживанию больных COVID-19

За минуту оборудование способно просканировать 200 человек. Патрульному достаточно находиться на расстоянии пяти метров от гражданина, чтобы измерить его температуру.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В ОАЭ придумали инновационный метод отслеживания зараженных коронавирусом, пишет местное издание Khaleej Times.

Всем полицейским Дубая выдали специальные шлемы с инфракрасными камерами и функцией распознавания лиц. Это, как ожидается, позволит выявить симптомы, которые могли бы указать на то, что человек инфицирован.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от أخبار معالي الفريق ضاحي خلفان (@dhpgs) 13 Апр 2020 в 10:30 PDT

Как это происходит: сотрудник правоохранительных органов, будучи в шлеме, может на расстоянии пяти метров за минуту просканировать температуру у 200 человек.

Если у гражданина будет выявлена высокая температура, то шлем подаст специальный сигнал.

Отмечается, что новой разработкой уже пользуются во всех полицейских участках и на станциях для патрулирования, сотрудники которых проводят проверки в метро и на автобусных остановках.

По последним данным, в ОАЭ выявлено свыше 9,2 тысячи заражения COVID-19, 64 граждан скончались.

Количество инфицированных в мире превысило 2,79 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 196 тысяч человек, выздоровели — свыше 781 тысячи.