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Города мира. Дубай

В ОАЭ на полицейских надели "умные" шлемы по отслеживанию больных COVID-19

© Sputnik / Владимир Вяткин
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200425/14001286/V-OAE-na-politseyskikh-nadeli-umnye-shlemy-po-otslezhivaniyu-bolnykh-COVID-19.html

За минуту оборудование способно просканировать 200 человек. Патрульному достаточно находиться на расстоянии пяти метров от гражданина, чтобы измерить его температуру.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В ОАЭ придумали инновационный метод отслеживания зараженных коронавирусом, пишет местное издание Khaleej Times. 

Всем полицейским Дубая выдали специальные шлемы с инфракрасными камерами и функцией  распознавания лиц. Это, как ожидается, позволит выявить симптомы, которые могли бы указать на то, что человек инфицирован.

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Публикация от أخبار معالي الفريق ضاحي خلفان (@dhpgs)

Как это происходит: сотрудник правоохранительных органов, будучи в шлеме, может на расстоянии пяти метров за минуту просканировать температуру у 200 человек. 

Если у гражданина будет выявлена высокая температура, то шлем подаст специальный сигнал.

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Отмечается, что новой разработкой уже пользуются во всех полицейских участках и на станциях для патрулирования, сотрудники которых проводят проверки в метро и на автобусных остановках.

По последним данным, в ОАЭ выявлено свыше 9,2 тысячи заражения COVID-19, 64 граждан скончались.

Количество инфицированных в мире превысило 2,79 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 196 тысяч человек, выздоровели — свыше 781 тысячи.

Теги:
коронавирус, ОАЭ



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