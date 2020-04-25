Суд США назначил Facebook штраф $5 млрд — это историческое решение

Это крупнейший штраф, когда-либо наложенный на компанию за нарушение конфиденциальности данных пользователей.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Федеральный суд США подтвердил решение американской Федеральной комиссии по торговле (FTC) о наложении на Facebook крупного штрафа, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что компания передала данные 87 миллионов пользователей фирме Cambridge Analytica для использования в маркетинговых целях.

Отмечается, что данный штраф стал крупнейшим среди тех, которые Штаты получали в интересах Федеральной комиссии по торговле.

Как развивался скандал

В марте 2018 года появилась информация о том, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Собранные данные о пользователей Cambridge Analytica использовала, чтобы размещать политическую рекламу, которая, в свою очередь, должна была повлиять на голоса избирателей. Об этом рассказали изданию The New York Times бывшие сотрудники компании.

Началось разбирательство.

Представители Facebook установили, что в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган передал Cambridge Analytica гигантский объем личных данных пользователей соцсети через приложение, которое он создал на платформе Facebook.

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Приложение было тут же заблокировано Facebook, от профессора и Cambridge Analytica потребовали удалить все имевшиеся у них данные. Но, как выяснилось, некоторая информация все же не была уничтожена.

Дело приняло глобальный масштаб. Основателя соцсети Марка Цукерберга даже вызывали в Конгресс США для дачи показаний.

В июле прошлого года на Facebook был наложен рекордный штраф — пять миллионов долларов.

Этот скандал стал фатальным для компании. Отмечается, что из-за вскрывшейся истории прибыль Facebook сократилась в два раза.