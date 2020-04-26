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Лидер КНДР Ким Чен Ын

В КНДР сообщают об активности Ким Чен Ына, несмотря на слухи о его смерти

Пресс-служба Администрации Приморского края
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200426/14003146/V-KNDR-soobschayut-ob-aktivnosti-Kim-Chen-Yna-nesmotrya-na-slukhi-o-ego-smerti.html

После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности Ким Чен Ына, передает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап. Новости появились на фоне слухов о его болезни и даже смерти.

Радиостанция озвучила, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён". В какой форме была передана благодарность, не уточняется.

 

Новых сообщений об участии председателя Госсовета КНДР в публичных мероприятиях или о его поездках по стране пока не появилось. Последнее фото лидера на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи появилось в сообщении от 12 апреля об инспекции полка истребительной и штурмовой авиации ВВС и противовоздушных сил на западе КНДР.

Баллистические ракеты на параде в Пхеньяне. Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
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После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай" в своей информации ссылаются на анонимные источники.

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Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.

Агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что новости о том, что у главы КНДР серьезные проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности.

Теги:
опровержение, Лидер, смерть, слухи, КНДР, Ким Чен Ын



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