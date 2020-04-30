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Вторая волна пандемии COVID-19 неизбежна — ВОЗ

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200430/14037330/Vtoraya-volna-pandemii-COVID-19-neizbezhna--VOZ.html

По последним данным, количество зараженных в мире превысило 3,23 миллиона человек, скончались свыше 228 тысяч человек, выздоровели — более миллиона.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Вторая волна коронавируса в мире неизбежно случится.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, передает RT.

По ее словам, поскольку с данным штаммом вируса человечество ранее еще не сталкивалось, иммунитет есть у очень маленькой прослойки населения мира.

"До того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну", — отметила Вуйнович.

Многие эксперты сходятся с ней во мнении.

© REUTERS / Amit Dave
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Кто-то считает, что вторая волна распространения COVID-19 возможна, если до этого времени не будет разработана вакцина, некоторые специалисты убеждены — вне зависимости от научных разработок коронавирус может ослабеть только через несколько лет.

Свою версию по поводу второй волны также высказал профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц. По его словам, новая эпидемия COVID-19 может произойти после того, снижения числа инфицированных в странах.

После этого власти государств вполне логично, что объявят об отмене ограничительных мер, и вот тут и произойдет вторая вспышка коронавируса, считает эксперт. 

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По последним данным, количество зараженных в мире превысило показатель в 3,23 миллиона человек, скончались свыше 228 тысяч человек.

Однако есть и хорошие новости — всего в мире болезнь побороли более миллиона человек.

Теги:
коронавирус, ВОЗ



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