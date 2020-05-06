Лукашенко пригласил на парад 9 мая в Минск глав бывших республик СССР

Ранее белорусский лидер отмечал, что не может отменить военный парад в честь 75-летия Победы, так как это "эмоциональная, глубоко идеологическая вещь".

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств бывшего СССР на парад Победы, который пройдет 9 мая в Минске.

Лукашенко отметил, что было бы правильно всем лидерам собраться именно в Беларуси, которая, по его словам, первой приняла удар со стороны немецких захватчиков и была фактически "стерта с лица земли".

"Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Будем надеяться, что кто-то рискнет и приедет. Не приедут — мы сами проведем парад, как обычно", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также добавил, что речь идет о "верхушке", поскольку обычных людей на торжественном мероприятии со всех бывших республик и так будет много.

Президент Беларуси пообещал каждого гостя достойно встретить и провести парад "как бы ни было сложно".

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы должны пройти, так как это "эмоциональная, глубоко идеологическая вещь". По его словам, от того, что праздник состоится, эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится.

Между тем данную позицию не разделяют во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там уже выразили обеспокоенность решением Лукашенко. По мнению ВОЗ, в особой группе риска находятся пожилые граждане Беларуси, среди которых наблюдается высокая смертность от коронавируса.

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В России, тем временем, праздничные мероприятия было решено перенести.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, торжество обязательно состоится в 2020 году, но позднее, поскольку в нынешних условиях пандемии нет ничего важнее человеческой жизни.

На днях в Москве все же прошла репетиция воздушной части парада Победы. Над столицей пролетели более 70 боевых самолетов и вертолетов.