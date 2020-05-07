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В Москве продлили режим ограничений до 31 мая

© Sputnik / Evgeny Odinokov
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200507/14080148/V-Moskve-prodlili-rezhim-ogranicheniy-do-31-maya.html

Также с 12 мая в столице станет обязательным ношение масок и перчаток. Индивидуальные средства защиты следует надевать при поездках на любых видах общественного транспорта и такси, а также при посещении магазинов и торговых центров.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Власти Москвы продлили действие цифровых пропусков и всех других ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.

"Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года", — сообщил мэр столице Сергей Собянин на своем официальном сайте. 

По его мнению, открывать рестораны, театры, заведения в том числе спортивные пока все же рано.

Водитель показывает код своего электронного пропуска на экране смартфона сотруднику дорожно-патрульной службы ГИБДД во время остановки на блокпосту при въезде в Москву
© Sputnik / Илья Питалев
В Москве и Подмосковье начала действовать система цифровых пропусков

Кроме того, в Москве с 12 мая станет обязательным ношение за пределами дома медицинских масок и перчаток.

Индивидуальные средства защиты необходимо будет надевать при посещении магазинов и торговых центров, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и такси.

Напомним, что сейчас в российской столице действует система цифровых пропусков, поэтому для того, чтобы выехать в город, необходимо иметь специальное разрешение.

По последним данным, в России подтверждено около 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти 24 тысячи россиян выздоровели, 1 625 — скончались. 

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Всего в мире количество выявленных случаев инфицирования превысило 3,77 миллиона, жертвами пандемии стали свыше 264 тысяч человек, справились с болезнью — более 1,25 миллиона. 

Теги:
коронавирус, самоизоляция, Россия, Москва



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