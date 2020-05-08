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Грузия откроет границы для туристов уже в июле

© Sputnik / Александр Имедашвили
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200508/14082179/Gruziya-otkroet-granitsy-dlya-turistov-uzhe-v-iyule.html

Грузия, как известно, самая успешная страна в Европе по борьбе с коронавирусом: в стране с начала распространения заболевания в феврале этого года всего 610 заболевших на 3,7 миллиона граждан.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Уже с 1 июля Грузия начнет принимать иностранных туристов, сообщает Sputnik Грузия.

Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что после пандемии коронавируса страна начнет принимать иностранных туристов, но для этого необходима тщательная работа правительства.

"С 15 июня Грузия откроется для предоставления местных туристических сервисов, а с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Это мы сделаем как с обеспечением на сухопутных границах безопасного коридора с соседними странами, так и с обеспечением безопасного коридора с точки зрения двусторонних переговоров от туристически интересных для нас стран. Грузия будет одной из первых стран, которая откроет свои границы и инфраструктуру, чтобы принять иностранных гостей", - заявил премьер.

Грузия, как известно, самая успешная страна в Европе по борьбе с коронавирусом: в стране с начала распространения заболевания в феврале этого года всего 610 заболевших на 3,7 миллиона граждан.

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Это дало возможность правительству строить планы по открытию границ и принятию туристов, в том числе из-за рубежа.

Напомним, по последним данным, общее число зараженных в мире превысило 3,6 миллиона человек, из них более 251 тысячи скончались.

Теги:
отдых, туристы, турист, Туризм, Карантин, коронавирус, Грузия, Грузия



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