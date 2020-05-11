Путин объявил о завершении в России периода нерабочих дней

В РФ до 12 мая был продлен режим самоизоляции из-за неблагоприятной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Больше месяца россияне были вынуждены сидеть дома.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил о завершении в стране с 12 мая единого периода нерабочих дней.

Об этом он заявил во время очередного совещания с членами правительства и оперативным штабом.

Глава государства отметил, что снятие ограничений будет постепенным, и этот процесс потребует времени. При этом каждый регион будет самостоятельно будет решать, когда ему возвращаться к жизни. Президент отметил, что ситуация с COVID-19 в регионах разная, поэтому необходимо еще более точечно.

Несмотря на начало поэтапного смягчения ограничений, Путин отметил, что сейчас как никогда важно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

По его словам, впереди — сложный и долгий период борьбы с COVID-19, где нет права на ошибку.

Отдельно президент обратился к гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Для них сохраняется режим повышенной безопасности.

Путин также упомянул о необходимости восстанавливать экономику страны, которая серьезно пострадала от пандемии. В частности, в ближайшее время будет проведено совещание по поддержке сельского хозяйства, связи, легкой промышленности и IT.

Президент также поручил ввести льготы для предпринимателей пострадавших отраслей. Им полностью спишут все налоги (кроме НДС) за второй квартал и предоставят выгодные кредиты при условии сохранения более 80%-90% сотрудников.

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Остановился глава государства и на мерах по поддержке населения в этот непростой период. Путин поручил запустить с 1 июня специальную кредитную программу обеспечения занятости россиян и оказать всестороннюю помощь в особенности семьям с детьми.

По последним данным, в РФ зафиксировано 221 тысячи случаев заболевания COVID-19, скончались 2 009 человек, выздоровели — почти 40 тысяч.