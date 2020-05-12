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Красная дорожка Каннского кинофестиваля: поцелуи, наряды и Вуди Аллен

Каннский фестиваль окончательно отменили в 2020 году

© AFP 2018 / Loïc VENANCE
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200512/14111188/Kannskiy-festival-okonchatelno-otmenili-v-2020-godu.html

Все фильмы, которые выбрало жюри в Каннах, представят на других кинофестивалях в разных городах. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. Каннский фестиваль все-таки отменили в 2020 году из-за пандемии коронавируса, информирует Variety.

"Организаторы мероприятия не будут переносить фестиваль в онлайн-формат", - говорится в сообщении.

В начале июня организаторы киносмотра объявят картины, которые жюри выбрало для официальной программы в этом году. Эти фильмы представят на других кинофестивалях — в Торонто, Довиле, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе.

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На показах будет уточнение, что это картины Каннского фестиваля.

Напомним, в прошлом году на Каннском фестивале был открыт павильон Узбекистана. Впервые национальный павильон республики был представлен на Каннском международном кинофестивале в 2018 году.

Теги:
коронавирус, Карантин, киноиндустрия, кинорежиссер, кинопремия, кинокритик, Кино, фильмы, фильм, искусство, Культура, Каннский международный кинофестиваль, Канны



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