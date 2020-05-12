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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200512/14115444/Press-sekretar-Putina-zarazilsya-koronavirusom-i-nakhoditsya-v-bolnitse.html

По словам самого Пескова, сейчас он находится в больнице под наблюдением специалистов и получает необходимое лечение.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился коронавирусом, находится на лечении в больнице. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Да. Заболел. Лечусь", - сказал Песков в ответ на вопрос корреспондента издания.

По главы пресс-службы президента, он находится в больнице.

Напомним, Песков стал четвертым из высокопоставленных чиновников, у кого выявили коронавирус. Первым подтвердил свой диагноз премьер-министр России Михаил Мишустин, затем о заражении сообщили глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

Теги:
госпитализация, больница, коронавирус, Дмитрий Песков, Владимир Путин



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