Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

По словам самого Пескова, сейчас он находится в больнице под наблюдением специалистов и получает необходимое лечение.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился коронавирусом, находится на лечении в больнице. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Да. Заболел. Лечусь", - сказал Песков в ответ на вопрос корреспондента издания.

По главы пресс-службы президента, он находится в больнице.

Напомним, Песков стал четвертым из высокопоставленных чиновников, у кого выявили коронавирус. Первым подтвердил свой диагноз премьер-министр России Михаил Мишустин, затем о заражении сообщили глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.