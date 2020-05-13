Стала известна дата появления лекарства от коронавируса

Создание препарата основано на подходе, который заключается в том, чтобы помочь иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Стало известно, что уже к осени в мире появится настоящее лекарство от коронавируса, об этом рассказал в интервью "Известиям" вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, речь идет о препарате, разрабатываемом учеными Regeneron Pharmaceuticals. Его создание основано на подходе, который заключается в том, чтобы помочь иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител.

"Таким образом, мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа. В последнем релизе они ученые обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени", — рассказал Волчков.

Также он добавил, что на данный момент нет ни одного фармацевтического препарата, который мог бы эффективно подавлять коронавирус.

Лекарства, которые были разработаны против других вирусов, оказались неэффективны против SARS-CoV-2, так как они "вызывают скорее больше побочных эффектов, чем лечат".

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В отношении "вирусов острой фазы" (грипп, другие коронавирусы) человечество находится в том же положении, что и в каменном веке, считает Волочков.

Напомним, на данный момент в мире выявлено свыше 4,3 млн заболевших.