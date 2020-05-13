Бесплатное путешествие: Qatar Airways раздаст авиабилеты медикам со всего мира

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Авиакомпания Qatar Airways предоставит 100 000 бесплатных авиабилетов экономкласса в обе стороны медицинским работникам, которые по всему миру продолжают работать в пандемию, сообщают в пресс-службе.

Данным предложением смогут воспользоваться доктора, практикующие врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты, клинические исследователи и фармацевты.

"Если вы являетесь медицинским работником, вам доступны следующие привилегии: до 2 благодарственных билетов экономического класса в обе стороны для вас и для вашего компаньона, чтобы вы могли провести заслуженный отпуск в одном из направлений сети Qatar Airways; скидка 35% в магазинах Qatar Duty Free, которые располагаются в нашем современном хабе в Дохе, в Международном аэропорту "Хамад", — говорится в информации.

Заполнить форму для получения промокода и ознакомиться с полными правилами акции можно здесь. Выдача промокодов будет длиться до 18 мая.

Напомним, на данный момент в мире выявлено свыше 4,3 млн заболевших коронавирусом.