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Самолет Qatar Airways

Бесплатное путешествие: Qatar Airways раздаст авиабилеты медикам со всего мира

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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (417)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200513/14119220/Besplatnoe-puteshestvie-Qatar-Airways-razdast-aviabilety-medikam-so-vsego-mira.html

Данным предложением смогут воспользоваться доктора, практикующие врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты, клинические исследователи и фармацевты. 

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Авиакомпания Qatar Airways предоставит 100 000 бесплатных авиабилетов экономкласса в обе стороны медицинским работникам, которые по всему миру продолжают работать в пандемию, сообщают в пресс-службе.

Данным предложением смогут воспользоваться доктора, практикующие врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты, клинические исследователи и фармацевты. 

"Если вы являетесь медицинским работником, вам доступны следующие привилегии: до 2 благодарственных билетов экономического класса в обе стороны для вас и для вашего компаньона, чтобы вы могли провести заслуженный отпуск в одном из направлений сети Qatar Airways; скидка 35% в магазинах Qatar Duty Free, которые располагаются в нашем современном хабе в Дохе, в Международном аэропорту "Хамад", — говорится в информации.

Заполнить форму для получения промокода и ознакомиться с полными правилами акции можно здесь. Выдача промокодов будет длиться до 18 мая. 

Напомним, на данный момент в мире выявлено свыше 4,3 млн заболевших коронавирусом.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (417)
Теги:
благотворительность, коронавирус, врачи, врач, Путешествие, авиабилет, билет, авиаперелет, перелеты, авиакомпания



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