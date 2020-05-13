В Twitter сотрудникам разрешили больше никогда не возвращаться в офисы

По словам главы компании, открытие офисов будет решением руководства, а работа в них — решением сотрудников.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Всем сотрудникам компании Twitter разрешили больше никогда не возвращаться в офисы, сообщает TechCrunch.

По словам директора компании, они получили уникальную возможность проверить, смогут ли сотрудники эффективно выполнять свою работу в условиях децентрализации.

"Последние несколько месяцев показали, что да. Поэтому, если кто-то захочет и дальше работать из дома, то мы разрешим это. Если нет, то наши офисы пока никуда не денутся", — говорится в публикации.

Также глава компании добавил, то открытие офисов будет решением руководства, а работа в них — решением сотрудников.

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Напомним, ранее генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил в письме сотрудникам компании, что те должны быть готовы работать из дома до октября и, возможно, даже до конца года.

Facebook также объявил сотрудникам, что они могут работать удаленно до конца года. Компания не планирует открывать свои офисы раньше 6 июля.