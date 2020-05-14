СМИ: отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Информагентства пишут, что у мужчины начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находится в коме, сообщает "Матч ТВ".

"Я общался с Хабибом на днях, он говорит, что состояние у Абдулманапа Нурмагомедова тяжелое. Когда он был в Дагестане, я говорил с отцом Хабиба. Он сказал, что все нормально. Но потом ему вдруг стало плохо, пришлось перевезти его в Москву. Сейчас состояние тяжелое", — сказал боец смешанного стиля Ислам Махачев во время прямого эфира в Instagram.

По сообщениям СМИ, у мужчины начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту.

Напомним, Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Он заслуженный тренер России и работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.