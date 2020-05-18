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Кого первыми будут вакцинировать от коронавируса - ответ вирусолога

© Sputnik / Илья Питалев
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (422)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200518/14151881/Kogo-pervymi-budut-vaktsinirovat-ot-koronavirusa---otvet-virusologa.html

По словам специалиста, первыми в очереди на прививку будут стоять те, кто контактирует с большим количеством людей.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса станут те, кто находится в группе риска, заявил в эфире НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

"Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?", — сказал он.

Первыми вакцину от коронавируса получат врачи, работающие с зараженными COVID-19 пациентами. Также, по словам специалиста, первыми в очереди на прививку будут стоять те, кто контактирует с большим количеством людей. Например, билетеры, кассиры, волонтеры, водители такси.

Зуев также считает, что впоследствии от коронавируса будут вакцинироваться как от гриппа.

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Также, по его мнению, вспышки коронавируса будут возникать дважды в год — поздней осенью и ранней весной — когда по климатическим причинам у людей снижается уровень иммунитета.

Напомним, во всем мире установлено более 4,6 миллиона случаев заболевания, зафиксировано более 311,7 тысячи смертей заболевших.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (422)
Теги:
лечение, вакцинация, Вакцина, Карантин, коронавирус



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