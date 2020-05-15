ВОЗ: коронавирус может никогда не исчезнуть

Для полного контроля над распространением коронавируса человечеству понадобится не менее пяти лет, считают в ВОЗ.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Коронавирус может стать очередным свойственным человеку вирусом, как это произошло с ВИЧ, сообщил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, пишет издание BBC.

"Этот вирус может стать эндемическим. Он может никогда не уйти. Так же как и ВИЧ, который никуда не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Люди с ВИЧ живут довольно долго. Поэтому очень важно реалистично смотреть на вещи. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом", - сказал Майкл Райан.

Для полного контроля над распространением коронавируса человечеству понадобится не менее пяти лет, считают в ВОЗ.

По словам Райана, в настоящее время в разработке находится более 100 потенциальных вакцин, но есть и другие заболевания, такие как корь, которые до сих пор не устранены, несмотря на наличие вакцин для них.

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Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, во всех странах мира коронавирусом заболели более 4,3 млн человек, число умерших приближается к 300 тысячам.