Вывозной рейс из Ташкента в Москву планируется в ближайшее время

У всех прибывших из Ташкента возьмут анализы на коронавирус. Также они получат уведомление о прохождении обязательной 14-дневной самоизоляции на дому.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Вывозной рейс для россиян из Узбекистана планируется в среду, сообщили в Минкомсвязи.

"Ожидаются перелеты Мальта — Ларнака (Кипр) — Москва, Ташкент (Узбекистан) — Москва", - говорится в информации.

Ранее вывозной рейс доставил из Ташкента в Санкт-Петербург 39 россиян, которые не смогли выехать из Узбекистана из-за пандемии коронавируса.

У всех прибывших из Ташкента возьмут анализы на коронавирус. Также они получат уведомление о прохождении обязательной 14-дневной самоизоляции на дому.

Напомним, Россия на фоне пандемии коронавирса с 27 марта этого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Вывозной авиарейс доставил из Ташкента в Петербург 39 россиян >>

С 31 марта РФ сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.