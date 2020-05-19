Вывозной авиарейс доставил из Ташкента в Петербург 39 россиян

У всех прибывших из Ташкента возьмут анализы на коронавирус. Также они получат уведомление о прохождении обязательной 14-дневной самоизоляции на дому.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Вывозной рейс доставил из Ташкента в Санкт-Петербург 39 россиян, которые не смогли выехать из Узбекистана из-за пандемии коронавируса.

По информации на онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет вылетел в 6.38 по московскому времени, а в 11.13 прибыл в Северную столицу России.

Утром в посольстве РФ в Узбекистане сообщали , что на борту воздушного судна 41 россиянин.

По данным пресс-службы правительства Санкт-Петербурга, у всех прибывших из Ташкента возьмут анализы на коронавирус. Также они получат уведомление о прохождении обязательной 14-дневной самоизоляции на дому. Для тех, кто не может изолироваться дома, власти Петербурга предоставят места в обсервационном центре в Курортном районе. Большинство пассажиров этого рейса — жители Петербурга и Ленинградской области.

"Все действия с прилетевшими из других стран проводятся в специально оборудованной, закрытой от остальных пассажиров части аэропорта. В работе задействовано около 100 сотрудников различных ведомств", — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Всего с начала апреля через Пулково в Россию вернулись более 2,2 тысячи человек.

Напомним, Россия на фоне пандемии коронавирса с 27 марта этого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта РФ сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.