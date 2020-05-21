Стала известна группа людей с повышенным риском смерти от COVID-19

Людям с нарушениями обмена веществ во время самоизоляции необходимо соблюдать режим сна и бодрствования, режим рационального и сбалансированного питания, достаточного потребления воды.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. У пациентов с нарушениями обмена веществ летальность от коронавируса в несколько раз выше, чем у людей без таких заболеваний, сообщает RT со ссылкой на директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава, члена-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву.

По ее словам, в группу риска входят люди с эндокринопатиями — это пациенты с сахарным диабетом, системными поражениями, полиорганными нарушениями, аутоиммунными заболеваниями и болезнями надпочечников.

"В России почти восемь миллионов человек страдают ожирением. Предиабет у 19 миллионов человек. Плюс еще 30 миллионов — в группе риска из-за ожирения. Около 40 процентов населения имеют опухоли щитовидной железы", — отметила Мокрышева.

Однако она уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека.

По мнению Мокрышевой, людям с нарушениями обмена веществ во время самоизоляции соблюдать режим сна и бодрствования, режим рационального и сбалансированного питания, достаточного потребления воды. Также рекомендуется принимать витамины, согласовав их перечень и дозировку с лечащим врачом, и не забывать о физической активности.

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Напомним, по последним данным, в России выявлено 308 705 заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 8 764 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек. За весь период скончались 2 972 человека.