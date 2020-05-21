На период карантина, который в стране действует с 1 апреля, многие судебные слушания были отложены, однако важные дела все еще рассматриваются, правда, дистанционно.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В условиях пандемии миру пришлось перестроиться, это коснулось и сферы судопроизводства — большую часть судебных слушаний ведут в режиме видеоконференций.

Однако это не подразумевает каких-либо послаблений в отношении приговоров.

Так, на днях в Сингапуре впервые вынесли смертный приговор по видеозвонку в Zoom, пишет The Guardian. Осужденным стал 37-летний гражданин Малайзии, который был признан виновным в контрабанде наркотиков в 2011 году.

Данное решение тут же вызвало критику со стороны организаций, борющихся за права человека.

"Использование Сингапуром смертной казни по своей сути жестоко и бесчеловечно, а использование для этого дистанционных технологий, таких как Zoom, еще более жестоко", — считает замглавы Азиатского направления Human Rights Watch (HRW) Фил Робертсон.

Ранее в России суд вынес свой вердикт по видеозвонку в WhatsApp. Правда, на заседании решалась судьба не человека, а местного кафе, которое, как выяснилось, функционировало во время "нерабочей недели", тем самым нарушая режим самоизоляции в регионе.