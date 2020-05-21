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В СФ России хотят законодательно установить понятие самоизоляции

© AFP 2018 / Jean-Philippe Ksiazek
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200521/14178024/V-SF-Rossii-khotyat-zakonodatelno-ustanovit-ponyatie-samoizolyatsii.html

Необходимо установить на будущее "правила игры", понятные, взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. В Совете Федерации России хотят внести изменения в действующее законодательство, чтобы дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима и установить пределы полномочий регионов в этой сфере, пишет РИА Новости.

Как пояснила изданию первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, необходимо установить на будущее "правила игры", понятные, взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы.

"В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы", - заявила она.

Предлагается внести соответствующие изменения в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

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Напомним, по последним данным, в России выявлено 308 705 заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 8 764 новых случая инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек. За весь период скончались 2 972 человека.

Теги:
Совет Федерации, Карантин, Россия, Россия, самоизоляция



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