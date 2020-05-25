В Москве произошла перестрелка в жилом квартале - видео задержания

Группа из пяти мужчин, которые пытаются скрыться на лифте. Подозреваемых преследует вооруженный полицейский, пытающийся их задержать. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. В Москве две группы мужчин устроили стрельбу, один человек получил ранение. Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемых.

Известно, что перестрелка произошла вечером 24 мая в жилищном комплексе "Ясный" на парковке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видна группа из пяти мужчин, которые пытаются скрыться на лифте. Подозреваемых преследует вооруженный полицейский, пытающийся их задержать.

Согласно данным, были задержаны девять человек.

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Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").