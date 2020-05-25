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Оружие, архивное фото

В Москве произошла перестрелка в жилом квартале - видео задержания

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200525/14202816/V-Moskve-proizoshla-perestrelka-v-zhilom-kvartale-video-zaderzhaniya.html

Группа из пяти мужчин, которые пытаются скрыться на лифте. Подозреваемых преследует вооруженный полицейский, пытающийся их задержать. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik.  В Москве две группы мужчин устроили стрельбу, один человек получил ранение. Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемых.

Известно, что перестрелка произошла вечером 24 мая в жилищном комплексе "Ясный" на парковке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видна группа из пяти мужчин, которые пытаются скрыться на лифте. Подозреваемых преследует вооруженный полицейский, пытающийся их задержать.

Согласно данным, были задержаны девять человек.

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Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Теги:
гонки с полицией, полицейский, Полиция, полиция, Происшествие, оружие, перестрелка, Москва, Москва, Россия, Россия



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