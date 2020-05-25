В ООН предложили сделать денежные переводы для мигрантов бесплатными

Изначально подобную идею высказали правительства Великобритании и Швейцарии. Однако позднее ее поддержали некоторые международные организации, Всемирный банк, а также ООН.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Пандемия никому не дается легко, в особенно тяжелой ситуации оказались трудовые мигранты, которые вынуждены находиться за рубежом в отрыве от своей семьи и помогать финансово на расстоянии.

В ООН поддержали инициативу ряда стран-членов организации пойти мигрантам навстречу и облегчить им условия перевода средств на родину в период пандемии.

Сейчас мигранты вынуждены платить проценты за банковские транзакции, что значительно уменьшает их заработок, который очень важен в условиях пандемии.

В ООН считают, что последствия могут быть куда более глобальными, чем кажутся: снижение заработка иностранных работников губительно скажется на состоянии экономики страны, откуда они приезжают.

В первую очередь, речь идет о бедных странах, на которые, как считается, пандемия и так оказала большее влияние, нежели на весь остальной мир.

Отмечается, что данная мера позволит устранить препятствия на пути финансовых потоков.

По словам исполнительного секретаря Фонда ООН для инвестиций в развитие Джудит Карл, есть и другая проблема, помимо процента за банковские транзакции: в условиях карантинных ограничений многие службы сейчас работают с перебоями или вовсе не работают.

Это создает трудности для мигрантов, пытающихся перевести деньги на родину.

Тем не менее вряд ли в нынешних условиях можно существенно повлиять на состояние рынка, но что можно сделать, так это улучшить условия для перечисления финансовых средств, отметили в ООН.