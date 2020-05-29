Instagram начнет платить авторам контента

Прибыль от продаж виртуальных значков для трансляций стоимостью от 99 центов до 5 долларов будет полностью поступать продавцам.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Instagram позволит создателям контента зарабатывать прямо на платформе, информирует Wired.

"Пользователи смогут купить рекламу в IGTV и виртуальные значки для прямых эфиров, тем самым получая специальные отметки и попадая в топ комментариев", - говорится в сообщении.

Рекламные записи в IGTV появятся на следующей неделе, 55% от дохода будет направляться создателями контента, то есть инфлюенсерам.

Прибыль от продаж значков для трансляций стоимостью от 99 центов до 5 долларов будет полностью поступать продавцам.

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Пользователи, купившие такой значок, получат одно, два или три сердечка рядом со своим никнеймом — в зависимости от того, сколько они заплатили. Впоследствии, их комментарии выделятся в прямом эфире.

В ближайшие месяцы значки появятся в США, Великобритании, Германии, Бразилии, Франции, Италии, Турции, Испании и Мексике.