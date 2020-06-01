Владимир Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию

Россияне смогут проголосовать по поправкам в конституцию с 25 июня по 1 июля. Всех членов изберкома проверят на коронавирус. Участников обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля, сообщает РИА Новости.

Также этот день будет объявлен выходным днем в соответствии с законом.

"1 июля - это безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений", - говорится в сообщении.

Россияне смогут проголосовать по поправкам в конституцию с 25 июня по 1 июля. Всех членов изберкома проверят на коронавирус. Участников обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками.

По словам Путина, конституция будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных и трудовых отношений, а также принципы взаимодействия с международными партнерами.

Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию РФ >>

Напомним, ранее голосование по поправкам в Основной закон было назначено на 22 апреля, однако из-за распространения коронавирусной инфекции в конце марта Владимир Путин объявил о его переносе. Тогда глава государства отметил, что новую дату определят на основе рекомендаций медиков.