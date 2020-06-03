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Выборы президента Кыргызстана

В Кыргызстане могут перенести парламентские выборы из-за пандемии COVID-19

Sputnik / Табылды Кадырбеков
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200603/14279096/V-Kyrgyzstane-mogut-perenesti-parlamentskie-vybory-iz-za-pandemii-COVID-19.html

В связи с распространением пандемии коронавируса во всем мире и в Кыргызстане в том числе в отдельных регионах республики был введен режим чрезвычайного положения.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В зависимости от эпидемиологической ситуации в Кыргызстане будет решен вопрос о переносе парламентских выборов на более поздний срок.

По словам спикера Жогорку Кенгеша Дастана Джумабекова, парламентские выборы, запланированные на 4 октября текущего года, могут быть перенесены.

Джумабеков считает, что вопрос о проведении выборов осенью сможет разрешить только общая картина эпидемиологической ситуации в стране, которая сложится на тот период.

"Чрезвычайное положение прописано в Конституции. В период его действия нельзя проводить парламентские выборы. Если осенью ситуация обострится и придется ввести режим ЧП, возможно, выборы будут перенесены", — сказал Джумабеков.

В связи с распространением пандемии коронавируса во всем мире и в Кыргызстане в том числе в отдельных регионах республики был введен режим чрезвычайного положения, в связи с чем некоторые депутаты Жогорку Кенгеша предложили перенести парламентские выборы на более поздний срок.

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Отметим, что эксклюзивное интервью с Дастаном Джумабековым будет опубликовано в День парламентаризма — 4 июня.

Теги:
политика, Политик, коронавирус, Карантин, выборы, Кыргызстан, Кыргызстан



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