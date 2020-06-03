Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил действующий состав правительства в отставку, пишет Sputnik Беларусь.

"Это решение глава государства принял вечером в среду, 3 июня", - говорится в сообщении.

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Напомним, 25 мая Лукашенко заявил, что намерен сформировать новый состав правительства Белоруссии до президентских выборов. Затем, 1 июня, он заверил, что не допустит организации "майданов" в стране в преддверии и в день проведения выборов главы государства.