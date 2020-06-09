Отдых в России подорожает на 30 процентов

Повышение цен будет связано не только с желанием "отбить" упущенную прибыль, но и с увеличившимся спросом на отечественные курорты.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Отдых на курортах России может подорожать более чем на 20-30 процентов, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в беседе с "Известиями".

По его словам, повышение цен будет связано не только с желанием "отбить" упущенную прибыль, но и с увеличившимся спросом на отечественные курорты, а также тем, что внешний поток туристов на данный момент ограничен.

"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту данных объектов повысить цены", — заявил Курносов.

Он добавил, что рынок въездного туризма в Россию в этом году, вероятнее всего, будет нулевым, поскольку для зарубежных туристов Россия откроется не скоро, а высокий турсезон в стране длится с мая по сентябрь.

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Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее въезжать и выезжать из страны россиянам и иностранцам для лечения или ухода за близкими родственниками, документ от 6 июня вступает в силу немедленно.

Свободное пересечение границы РФ было остановлено 16 марта из-за пандемии коронавируса.