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Google Maps будет предупреждать об ограничении на передвижение из-за COVID-19

© AFP 2018 / LEON NEAL
В мире
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18 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200609/14315768/Google-Maps-budet-preduprezhdat-ob-ogranichenii-na-peredvizhenie-iz-za-COVID-19.html

В условиях пандемии необходимо знать, насколько загруженным в то или иное время может оказаться вокзал, а также работает ли автобус по ограниченному расписанию.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Сервис карт Google Maps начнет предупреждать пользователей об ограничениях на передвижения, которые ввели из-за коронавируса, сообщили в блоге компании.

В компании считают, что в условиях пандемии необходимо знать, насколько загруженным в то или иное время может оказаться вокзал, а также работает ли автобус по ограниченному расписанию.

"В нашей последней версии Google Maps для Android и iOS мы представляем функции, которые помогут легко находить важную информацию, если вам необходимо совершить поездку, будь то поездка на машине или на общественном транспорте", — говорится в сообщении.

Карты будут показывать предупреждения от местных транспортных управлений. Их будут получать жители Аргентины, Австралии, Бразилии, Бельгии, Франции, Колумбии, Индии, Мексики, Таиланда, Нидерландов, Испании, Британии и США. В ближайшее время список стран расширят.

Также сервис будет уведомлять о наличии контрольно-пропускных пунктов, связанных с коронавирусом, в частности, на границах стран. Функция первоначально будет доступна в Канаде, США и Мексике.

Теги:
Google, Google, Карантин, коронавирус



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