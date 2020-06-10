ФСБ РФ предотвратила теракт в Симферополе

Данную акцию злоумышленники намеревались осуществить на одном из рынков республиканского центра. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. ФСБ России предотвратила теракт, готовящийся в Симферополе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пять экстремистов готовили взрыв на местном рынке", - говорится в сообщении.

Известно, что задержанные собирались подорвать самодельное взрывное устройство. Данную акцию злоумышленники намеревались осуществить на одном из рынков республиканского центра.

Ранее экстремисты пропагандировали через интернете идеологию терроризма и экстремизма. В ходе обыска у задержанных были обнаружены и изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

В Чувашии предотвратили теракт >>

Напомним, несколько дней назад в Чувашии нашли тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело.

Двенадцатого мая Федеральная служба безопасности России объявила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. У задержанного изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.