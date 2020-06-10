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Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России

ФСБ РФ предотвратила теракт в Симферополе

© Sputnik / Макс Ветров
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200610/14323133/FSB-RF-predotvratila-terakt-v-Simferopole.html

Данную акцию злоумышленники намеревались осуществить на одном из рынков республиканского центра. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. ФСБ России предотвратила теракт, готовящийся в Симферополе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пять экстремистов готовили взрыв на местном рынке", - говорится в сообщении.

Известно, что задержанные собирались подорвать самодельное взрывное устройство. Данную акцию злоумышленники намеревались осуществить на одном из рынков республиканского центра.

Ранее экстремисты пропагандировали через интернете идеологию терроризма и экстремизма. В ходе обыска у задержанных были обнаружены и изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

В Чувашии предотвратили теракт >>

Напомним, несколько дней назад в Чувашии нашли тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело. 

Двенадцатого мая Федеральная служба безопасности России объявила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. У задержанного изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.

Теги:
ФСБ, Террористы, Крым, Крым, теракт, Россия, Россия



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