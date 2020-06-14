17:54 14 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:

Южная Корея призвала КНДР соблюдать все существующие договоренности

© AP Photo / Cha Song Ho
В мире
Получить короткую ссылку
50 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200614/14340245/Yuzhnaya-Koreya-prizvala-KNDR-soblyudat-vse-suschestvuyuschie-dogovorennosti.html

В КНДР заявили об окончательной потере доверия к южнокорейскому правительству, отметив, что все старания Южной Кореи сгладить ситуацию сейчас выглядят "уловками".

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Министерство объединения Южной Кореи заявило, что правительство серьезно относится к нынешнему охлаждению отношений с Северной Кореей, но обе страны должны продолжать соблюдать все существующие договоренности, передает РИА Новости.

Заявления были сделаны по итогам заседания Совета Национальной безопасности РК, которое прошло вскоре после полуночи в воскресенье с участием глав МИД, министерства обороны и министерства объединения, а также главы Национальной службы разведки Со Хуна.

"Правительство осознает всю серьезность ситуации. Южная и Северная Корея должны стараться соблюдать все существующие межкорейские договоренности", - в очередной раз подчеркнули в минобъединения существующую позицию РК.

Министерство обороны в свою очередь заявило, что армия страны "тщательно наблюдает за всеми действиями" КНДР и сохраняет состояние готовности, но для предотвращения конфликтов и сохранения мира на Корейском полуострове "обязательно необходимо исполнять межкорейское военное соглашение" от 19 сентября 2018 года.

Баллистические ракеты на параде в Пхеньяне. Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
США и Южная Корея обсуждают "сюрпризы" Ким Чен Ына

Ранее сестра лидера КНДР и первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации ЦК ТПК Ким Ё Чжон заявила, что страна скоро предпримет "следующий шаг" в отношении Южной Кореи, причем это задание будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии.

Межкорейские отношения стали напряженными, когда в начале июня Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, выступила с заявлением, в котором осудила непрекращающееся распространение антисеверокорейских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге, и пригрозила в случае отсутствия действенных мер Сеула окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга.

В КНДР сообщают об активности Ким Чен Ына, несмотря на слухи о его смерти >>

На следующий день официальный представитель отдела объединенного фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон дала указание начать подготовку к выполнению ранее указанных мер, отметив, что первым будет прекращена работа совместного офиса связи. 8 июня зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами". 9 июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Представитель министерства обороны Республики Корея позже заявил, что северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи.

Позже 12 июня заведующий отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чан Гым Чхоль заявил об окончательной потере доверия к южнокорейскому правительству, отметив, что все старания Южной Кореи сгладить ситуацию сейчас выглядят "уловками".




Главные темы

  • Карантинные меры в Узбекистане продлили до 1 августа

    Специальная республиканская комиссия приняла решение продлить порядок разделения регионов страны на "красные", "желтые" и "зеленые" зоны, а также усиленный санитарно-гигиенический контроль до 1 августа.

    5785
  • По соседству с Алмазарским районом Ташкента построят город-спутник в Ташкентском районе на 150 тысяч жителей
    Вблизи Алмазарского района столицы будет построен город-спутник

    На площади в 482 гектара, включая рынок Чорсу, улицы и махалли "Заркайнар", "Сагбон", "Себзор", "Карасарай", "Гузальбог" и другие, будет создано современное туристическое, коммерческое и развлекательное пространство - музей под открытым небом.

    277
  • Произошел пожар в швейном цеху в Андижане
    В Андижанской области загорелся швейный цех

    После того, как сигнал о возгорании поступил в департамент по чрезвычайным ситуациям Андижанской области, на место незамедлительно прибыли пожарные. Огонь был полностью остановлен через несколько часов.

    327

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Виноват ли Колумб: в США и Европе атаковали памятники
Все поправимо: начался последний этап спасения Нотр-Дама - видео
Исправить можно все: начался последний этап спасения Нотр-Дама
Расписание чартерных рейсов для возвращения узбекистанцев на родину
Родина зовет: расписание чартерных рейсов в Узбекистан

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться