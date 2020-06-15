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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев

Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку

Пресс-служба правительства Кыргызстана
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200615/14346059/Premer-ministr-Kyrgyzstanapodal-v-otstavku.html

Официально он покинет свою должность после подписания президентом страны Сооронбаем Жээнбековым соответствующего указа.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Мухаммедкалый Абылгазиев возглавлял правительство Кыргызстана с апреля 2018 года. Официально он покинет свою должность после подписания президентом страны Сооронбаем Жээнбековым соответствующего указа.

Кандидата на пост премьера выдвигает коалиция большинства.

Напомним, 14 мая по подозрению в сговоре с одним из сотовых операторов и сотрудниками Госкомитета информационных технологий была задержана экс-директор Государственного агентства связи Наталья Черногубова.

Позже депутат ЖК Жанар Акаев сообщил, что правительство задешево продало две радиочастоты. По мнению парламентария, продажа не могла осуществиться без разрешения премьер-министра. Он оценил ущерб от сделок в 5 миллиардов сомов.

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Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании Жогорку Кенеша прокомментировал это заявление, а 27 мая взял краткосрочный трудовой отпуск, чтобы избежать обвинений в давлении на следствие по этому делу.

Теги:
политика, отставка, Премьер-министр, Кыргызстан, Кыргызстан



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