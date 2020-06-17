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Стюардесса обслуживает пассажиров самолета

Никакого алкоголя: от каких сервисов авиакомпании отказываются из-за COVID

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В мире
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17401
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200617/14356896/Nikakogo-alkogolya-ot-kakikh-servisov-aviakompanii-otkazyvayutsya-iz-za-COVID.html

Таким образом авиаперевозчики рассчитывают сократить количество контактов между пассажирами и бортпроводниками.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Известные авиакомпании мира запретили на борту своих самолетов алкогольные напитки, информирует CNN. 

"Easyjet и KLM в Европе, Delta Airlines и American Airlines в США, а также Virgin Australia в Азии, частично или полностью отказались от алкогольных напитков на борту своих самолетов. Такое решение связано с пандемией коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По информации авиаперевозчиков, таким образом они рассчитывают сократить количество контактов между пассажирами и бортпроводниками.

Некоторые авиакомпании оставили вообще в меню только воду, чтобы у людей не было стимула постоянно снимать маски, ношение которых во время полетов остается обязательным.

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А KLM и Ryanair временно перестали предлагать горячие напитки. 

Напомним, ранее эксперты уже прогнозировали, что после спада пандемии многие удобства и сервисы для туристов могут исчезнуть в связи с адаптацией к новым правилам и нормам безопасности. 

Теги:
мир, мир, бортовое питание, алкоголь, алкоголь, самолет, Самолет, авиакомпания, Карантин, коронавирус



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