Никакого алкоголя: от каких сервисов авиакомпании отказываются из-за COVID

Таким образом авиаперевозчики рассчитывают сократить количество контактов между пассажирами и бортпроводниками.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Известные авиакомпании мира запретили на борту своих самолетов алкогольные напитки, информирует CNN.

"Easyjet и KLM в Европе, Delta Airlines и American Airlines в США, а также Virgin Australia в Азии, частично или полностью отказались от алкогольных напитков на борту своих самолетов. Такое решение связано с пандемией коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По информации авиаперевозчиков, таким образом они рассчитывают сократить количество контактов между пассажирами и бортпроводниками.

Некоторые авиакомпании оставили вообще в меню только воду, чтобы у людей не было стимула постоянно снимать маски, ношение которых во время полетов остается обязательным.

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А KLM и Ryanair временно перестали предлагать горячие напитки.

Напомним, ранее эксперты уже прогнозировали, что после спада пандемии многие удобства и сервисы для туристов могут исчезнуть в связи с адаптацией к новым правилам и нормам безопасности.