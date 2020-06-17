С 1 августа в аэропортах Узбекистана введут режим "открытого неба"

Данный режим будет действовать два года до конца сезона ИАТА "Зима 2022/2023". Затем его можно будет продлить.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. С 1 августа этого года во всех региональных аэропортах республике вводится режим "открытое небо".

Соответствующий приказ подписал министр транспорта Узбекистана, сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что данный режим будет введен сроком на два года до конца сезона ИАТА "Зима 2022/2023" с возможностью его дальнейшего продления или "изменения условий в аэропортах Республики Узбекистан в городах Карши, Нукус, Термез, Бухара, Навои, Ургенч, Андижан, Фергана, Наманган и Самарканд с применением 5-й свободы воздуха".

Напомним, пятая степень свободы дает авиакомпаниям, осуществляющим полеты между двумя странами, право брать на борт новых пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.

Режим "открытое небо" будет введен:

в аэропортах Карши, Нукуса, Термеза, Бухары, Навои и Ургенча — без каких-либо ограничений;

в аэропортах Андижана, Ферганы, Намангана и Самарканда — все иностранные авиакомпании государств-членов Международной организации гражданской авиации получат право осуществлять пассажирские авиаперевозки без ограничений (однако с учетом технических возможностей аэропортов, включая пятую свободу воздуха) по маршрутам, на которых не оперируют назначенные перевозчики Узбекистана;

в аэропорту Самарканда — по завершении реконструкционных работ.

Также, согласно приказу, иностранным компаниям предоставляется право на выполнение грузовых полетов до седьмой свободы воздуха в аэропортах Навои и Термеза.

Ранее стало известно, что с 15 июля Узбекистан откроет небо для тех воздушных судов, которые прибывают из стран со стабильной эпидемиологической обстановкой.

Кроме того, Специальная республиканская комиссия разделила страны по "зонам", основываясь на эпидобстановке в них. В "зеленую" зону вошли Япония, Китай, Южная Корея и Израиль. Лица, находившиеся в этих государствах последние 14 дней, не подлежат санитарному контролю.

В числе "желтых" стран - государства Евросоюза, Малайзия, Таиланд и Сингапур. Прибывшие оттуда за последние 14 дней подлежат домашнему санитарному контролю в течение двух недель.

В список "красных" стран вошли ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия и другие страны СНГ. Находившиеся в этих государствах граждане подлежат карантинному контролю в Узбекистане в специальных учреждениях в течение 14 дней.