Павел Дуров призывает покончить с монополией Apple

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений, об этом он написал в Twitter.
"Комиссия в 30 процентов, которую интернет-гиганты берут с продажи цифровых продуктов, выглядит безумной и разрушает интересные стартапы, а целые индустрии не могут появиться", - пишет он.
По словам Дурова, регуляторы уже десять лет как бездействуют.
Ранее он обвинил Facebook и Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, запускаемых якобы от его имени.
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Павел Дуров отметил, что подобные сообщения начали появляться в социальных сетях больше года назад и на них неоднократно жаловались, но модераторы продолжают давать им официальный статус.
Напомним, в этом году Дуров объявил о закрытии проекта создания собственной криптовалюты и блокчейн-сети Telegram: команда проекта столкнулась с противодействием Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая выиграла суд.