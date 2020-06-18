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Павел Дуров

Павел Дуров призывает покончить с монополией Apple

© CC BY 2.0 / TechCrunch / Pawel Walerjewitsch Durow
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200618/14361647/Pavel-Durov-prizyvaet-pokonchit-s-monopoliey-Apple.html

Основатель Telegram раскритиковал Apple и Google, Instagram и Facebook. В чем причина - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений, об этом он написал в Twitter.

"Комиссия в 30 процентов, которую интернет-гиганты берут с продажи цифровых продуктов, выглядит безумной и разрушает интересные стартапы, а целые индустрии не могут появиться", - пишет он.

По словам Дурова, регуляторы уже десять лет как бездействуют. 

Ранее он обвинил Facebook и Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, запускаемых якобы от его имени.

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Павел Дуров отметил, что подобные сообщения начали появляться в социальных сетях больше года назад и на них неоднократно жаловались, но модераторы продолжают давать им официальный статус. 

Напомним, в этом году Дуров объявил о закрытии проекта создания собственной криптовалюты и блокчейн-сети Telegram: команда проекта столкнулась с противодействием Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая выиграла суд.

Теги:
Павел Дуров, Instagram, Instagram, Instagram, Facebook, Facebook, facebook, Apple, Google, Google



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