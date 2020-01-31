Дуров объяснил, почему так опасно пользоваться WhatsApp

По его мнению, Apple отказывается шифровать данные на iCloud из-за давления Федерального бюро расследований (ФБР).

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупреждает об опасности использования WhatsApp.

"Пользователи при смене устройства предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются", - говорится в сообщении.

По его словам, на это указывает отказ Apple шифровать данные на iCloud из-за давления Федерального бюро расследований (ФБР).

Кроме того, источником опасностей могут быть бэкдоры — намеренно встроенные разработчиками тайные уязвимости.

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По мнению Дурова, шифрование данных не всегда устраивает правоохранительные органы, которые и заставляют разработчиков вставлять уязвимости в приложения.

"Бэкдоры маскируются под неожиданно обнаруженные изъяны в безопасности. За последний год в WhatsApp было обнаружено 12 таких сбоев", - добавил он.

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Также основатель Telegram отметил, что исходный код WhatsApp скрыт, а двоичные файлы приложений запутаны, что затрудняет их анализ.

Ранее стало известно, что WhatsApp прекратит свою работу у миллионов пользователей по всему миру уже в 2020 году.

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С января оно перестанет функционировать на Windows Phone, а с февраля - на Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8.