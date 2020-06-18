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Мессенджер Telegram на экране телефона

В России разблокировали Telegram

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200618/14365714/V-Rossii-razblokirovali-Telegram.html

В начале июня Павел Дуров заявил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления "экстремистской пропаганды".

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram. Решение было принято по согласованию с Генеральной прокуратурой, говорится в официальном письме.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", — говорится в сообщении.

В начале июня Павел Дуров заявил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления "экстремистской пропаганды".

В апреле 2020 года Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву законопроект о прекращении блокировок Telegram. В документе отмечалось, что "декларативная блокировка мессенджера" наносит урон престижу государственной власти.

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Напомним, Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. 

Теги:
Роскомнадзор, Павел Дуров, Россия, Россия, Telegram, Telegram, Telegram



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